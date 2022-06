Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen hat Abwehrspieler Sadik Fofana mit einem Profivertrag bis 2025 ausgestattet und verleiht den 19-Jährigen zunächst für zwei Jahre an den Zweitligisten 1. FC Nürnberg. Fofana habe sich in der U19 «vielversprechend präsentiert» und «für höhere Aufgaben empfohlen», sagte Sportdirektor Simon Rolfes: «Wir trauen ihm eine erfolgreiche Profilaufbahn zu und sind überzeugt, dass er sich in Nürnberg entsprechend weiterentwickeln wird.»