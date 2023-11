Eine Fußgängerin ist bei einem Unfall auf der Bundesstraße 236 in Altena im Märkischen Kreis lebensgefährlich verletzt worden. Die 65-Jährige sei am frühen Montagabend unvermittelt auf die Straße getreten - offenbar um sie zu überqueren, teilte die Polizei mit. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Auto. Ein Rettungswagen brachte die Frau in eine Dortmunder Unfallklinik. Wegen Sperrungen an der Unfallstelle kam es zu erheblichen Staus.