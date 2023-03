Bundestrainer Hansi Flick hat nach der verletzungsbedingten Auswechslung von Nico Schlotterbeck beim 2:0 gegen Peru Entwarnung gegeben. Der 23 Jahre alte Abwehrspieler von Borussia Dortmund musste in der Schlussphase mit Bandage am Oberschenkel vom Platz. "Ich war gerade bei ihm, er hat gesagt, alles in Ordnung", berichtete Flick im ZDF. Es habe "ein bisschen gezogen, bisschen verkrampft" bei Schlotterbeck, es sei aber "alles okay". Der BVB spielt im Spitzenspiel der Fußball-Bundesliga nach der Länderspielpause am 1. April beim FC Bayern.