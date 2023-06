Bundestrainer Hansi Flick hat nach dem enttäuschenden Remis der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen die Ukraine auf den "Prozess" in seinem Team verwiesen. "Ratlos" sei er nach dem 3:3 am Montagabend in Bremen nicht, sagte Flick im ZDF. "Das Spiel zeigt auch die Verfassung der Mannschaft." Die DFB-Auswahl habe "gut angefangen, es lief alles wunderbar". Dann hätten "individuelle Fehler" zu den Gegentoren geführt.

Bundestrainer Hansi Flick hat nach dem enttäuschenden Remis der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen die Ukraine auf den "Prozess" in seinem Team verwiesen. "Ratlos" sei er nach dem 3:3 am Montagabend in Bremen nicht, sagte Flick im ZDF. "Das Spiel zeigt auch die Verfassung der Mannschaft." Die DFB-Auswahl habe "gut angefangen, es lief alles wunderbar". Dann hätten "individuelle Fehler" zu den Gegentoren geführt.

"Dann merkt man halt auch, dass die Mannschaft nicht mit der breiten Brust, die sie eigentlich haben kann, aktuell unterwegs ist. Daran müssen wir arbeiten", sagte Flick. "Wir wissen, dass das ein langer Prozess ist." Der Bundestrainer hatte im Verlauf der Partie von der als Test angekündigten Dreierkette wieder auf eine Viererkette in der Abwehr umgestellt. "Das sind die Dinge, die Prozesse, die wir angehen wollen", sagte er. "Wir müssen ganz klar die Dinge ansprechen, die wir besser machen müssen."

Die Nationalmannschaft spielt vor der Sommerpause an diesem Freitag in Warschau gegen Polen und am folgenden Dienstag in Gelsenkirchen gegen Kolumbien. "Wir nehmen die positiven Dinge mit, mehr können wir jetzt aktuell auch nicht machen", sagte Flick.

