Schreck in der Mittagsstunde: Ein Elternpaar aus Milspe (Ennepe-Ruhr-Kreis) hat sich am Mittwoch aus Versehen aus seiner Wohnung ausgesperrt, während sich das neugeborene Baby des Paares noch darin befand. Die beiden riefen die Feuerwehr zu Hilfe, wie die Einsatzkräfte mitteilten. Die Retter öffneten von einer Drehleiter aus ein gekipptes Fenster im 1. Stock, um danach die Wohnungstür von innen zu öffnen. "Alle Beteiligten kamen mit einem Schrecken davon", hieß es in der Mitteilung der Feuerwehr dazu.