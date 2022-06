Rund 150 Feuerwehrmänner und -frauen haben sich am Wochenende in Mönchengladbach bei einem internationalen Wettkampf gemessen. Die Teilnehmer mussten vier Stationen durchlaufen, die realen Einsatzsituationen sehr nahekamen, wie ein Sprecher sagte. So mussten sie in kompletter Schutzausrüstung mindestens 15 Stockwerke im Elisabeth-Krankenhaus hochlaufen. Gefordert waren auch Schlauchziehen, eine Wand hochklettern, Leitern aufstellen oder Gewichte ins zweite Stockwerk tragen.