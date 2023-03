Steven Gerrard (42) hat der Auftritt von Jude Bellingham beim 2:0-Sieg der englischen Fußball-Nationalmannschaft im EM-Qualifikationsspiel gegen die Ukraine offenbar sehr gut gefallen. Der 19 Jahre alte Mittelfeldspieler von Borussia Dortmund sei "viel besser, als ich es in seinem Alter war", sagte der frühere Kapitän des FC Liverpool nach dem Länderspiel beim TV-Sender Channel 4. Bellingham sei "auf dem richtigen Weg". Der Dortmunder, vertraglich bis Sommer 2025 an den BVB gebunden, gilt als Wunschspieler etlicher englischer Clubs. Auch der von Jürgen Klopp trainierte FC Liverpool soll an Bellingham interessiert sein.