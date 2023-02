Der Generalsekretär der NRW-CDU, Paul Ziemiak, hat die Bundesregierung für Verzögerungen beim Neubau der gesperrten Rahmedetalbrücke an der Autobahn 45 verantwortlich gemacht. "Wenn die Regierung in Berlin nicht schneller handelt, dann wird die Glaubwürdigkeit dieser Regierung schneller am Boden liegen als die Rahmedetalbrücke", sagte Ziemiak am Mittwoch beim Politischen Aschermittwoch der NRW-CDU in Lennestadt im Sauerland.