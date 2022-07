Der CDU-Bundesvorsitzende Friedrich Merz hat sich in luftiger Höhe ein Bild von der Windenergie gemacht. «Schön sind diese Anlagen nicht, aber notwendig», sagte Merz am Mittwoch im Windpark Meerhof im sauerländischen Marsberg in gut 135 Metern Höhe. Auf Einladung des Landesverbands Erneuerbare Energien (LEE) NRW hatte Merz ein Windrad erklommen. Zunächst war er in einem Aufzug auf die Gondel einer Windenergieanlage gefahren und danach noch eine Leiter hochgeklettert.