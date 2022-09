Erling Haaland hat Manchester City mit einem späten Tor im ersten Duell mit seinem ehemaligen Club Borussia Dortmund zum 2:1-Sieg in der Champions League verholfen. Der Stürmer aus Norweger traf am Mittwochabend in der 84. Minute zum Siegtreffer in Manchester. Bis zum Ausgleich durch John Stones nur vier Minuten zuvor war der BVB auf gutem Weg zum zweiten Sieg in der Gruppenphase gewesen. Jude Bellingham hatte den Fußball-Bundesligisten nach Vorarbeit von Marco Reus per Kopf in Führung gebracht (56.).

Die vom früheren Bayern-Coach Pep Guardiola trainierten Briten, bei denen in Haaland, Kapitän Ilkay Gündogan und dem erst kürzlich gewechselten Manuel Akanji insgesamt drei ehemalige Dortmunder in der Startelf standen, sind mit sechs Punkten Tabellenführer in Gruppe G. Der BVB folgt mit drei Zählern auf Rang zwei.

