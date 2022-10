Bayer Leverkusen hat sich nach dem Aus in der Königsklasse zumindest eine Mini-Chance auf die Teilnahme an der weiteren Saison in der Europa League bewahrt. Der Fußball-Bundesligist kam in der Champions League am Mittwochabend bei Atlético Madrid zu einem 2:2 (2:1). Im abschließenden Gruppenspiel in der kommenden Woche gegen den FC Brügge muss Leverkusen aber besser abschneiden als Atlético im Parallelspiel beim FC Porto, um den dritten Platz und die Europa-League-Teilnahme zu sichern.