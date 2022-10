Die dänische Polizei will die Fußballfans von Borussia Dortmund für das Champions-League-Spiel am 2. November beim FC Kopenhagen ausschließen. Wie der BVB auf seiner Internetseite mitteilte, habe die Polizei "aus Sicherheitsgründen" beim europäischen Fußball-Verband UEFA einen entsprechenden Antrag gestellt. Eine Entscheidung sei noch nicht gefallen, informierten die Dortmunder, die ab Dienstag den Vorverkauf für die Partie starten wollen.

Im Hinspiel in Dortmund (3:0) hatte es Ausschreitungen zwischen beiden Fanlagern und der Polizei gegeben. Zudem wurde in beiden Blöcken reichlich Pyrotechnik gezündet. Der BVB kündigte an, die Tickets für das Rückspiel personalisieren zu wollen.

