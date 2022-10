Erling Haaland war wieder in Spendierlaune. Nachdem der norwegische Stürmerstar erst im Mai nach seinem Abschied seine BVB-Kollegen mit teuren Uhren beschenkt hatte, legte er nach dem 0:0 mit Manchester City im Champions-League-Gruppenspiel in Dortmund nach. Nach dem Spiel, durch das der englische Fußball-Meister den Gruppensieg und der BVB den Einzug ins Achtelfinale perfekt gemacht hatten, holte Haaland eine Plastiktüte hervor. In dieser befanden sich rund 30 hellblaue Manchester-City-Trikots, wie die "Bild" (Mittwoch) berichtete. Haaland hatte alle Shirts mit seiner Rückennummer neun handsigniert. Diese überreichte er dann jedem seiner Ex-Spieler sowie dem Trainer- und Betreuerteam.