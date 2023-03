Der Chemiekonzern Lanxess will das operative Ergebnis im Jahr 2023 trotz der konjunkturellen Belastungen in etwa stabil halten. In Summe soll der bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) 2023 das 2022 erreichte Niveau von 930 Millionen Euro erreichen, wie das Unternehmen am Mittwoch in Köln mitteilte. Das entsprach einem Plus von gut 14 Prozent zum Vorjahr.