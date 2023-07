Bei einem Autounfall im Kreis Coesfeld ist ein Mann tödlich verletzt worden. Der 21 Jahre alte Fahrer habe am späten Montagabend mit seinem Wagen ein anderes Auto überholt, als beim Wiedereinscheren auf der regennassen Fahrbahn das Heck des Autos ausgebrochen sei, teilte die Polizei mit. Das Auto fuhr in einen angrenzenden Straßengraben und blieb auf dem Dach liegen. Der Fahrer wurde bei dem Unfall in seinem Wagen eingeklemmt und so schwer verletzt, dass er an der Unfallstelle starb.