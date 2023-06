An einer Kreuzung in Olfen (Kreis Coesfeld) sind am Donnerstagnachmittag zwei Fahrzeuge zusammengestoßen, zwei Menschen wurden schwer verletzt. Nach Auskunft der Polizei wollte eine 60 Jahre alte Autofahrerin die Kreuzung überfahren, übersah dabei aber das Fahrzeug eines 28-Jährigen. Der Zustand der Frau war laut Polizei am Abend kritisch. Beide Unfallbeteiligten wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht.