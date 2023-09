Eine Fahrradfahrerin ist in Billerbeck von einem Kleinbus angefahren und dabei tödlich verletzt worden. Die 66-Jährige kam nach Angaben der Polizei am Dienstag aus einem Wirtschaftsweg und überquerte die Landstraße L577, als das Fahrzeug sie frontal erfasste und zu Boden schleuderte. Sie starb noch am Unfallort. Der 67 Jahre alte Fahrer des Kleinbusses erlitt einen Schock.