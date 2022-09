Trainer Steffen Baumgart fällt die Vorbereitung auf das Conference-League-Spiel mit dem 1. FC Köln gegen den 1. FC Slovácko am Donnerstag (21 Uhr/RTL) ungewohnt schwer. Vom tschechischen Überraschungs-Pokalsieger stehen dem FC längst nicht die üblichen Daten zur Gegner-Analyse zur Verfügung. "Was wir haben, ist maximal das, was wir von der Tabelle und den Fernsehbildern ablesen können", sagte Baumgart am Mittwoch. "Alles andere kann ich mir aus den Fingern saugen."