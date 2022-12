In Nordrhein-Westfalen hat die Corona-Inzidenz nach Angaben des Robert Koch-Instituts am Donnerstag bei 342,6 gelegen. Das war höher als eine Woche zuvor, als innerhalb von sieben Tagen 300,0 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner gemeldet worden waren. Die NRW-Kennziffer fiel weiterhin höher aus als der Bundesdurchschnitt, der am Donnerstag 254,3 betrug. Binnen 24 Stunden seien in NRW 14 360 bestätigte Neuinfektionen und 37 Todesfälle hinzugekommen, die in Zusammenhang mit dem Coronavirus stehen.