Der Zirkus ist als Tradition und eigenständige Form der darstellenden Künste in das Inventar des immateriellen Kulturerbes von Nordrhein-Westfalen aufgenommen worden. Diese Entscheidung teilte die NRW-Landesregierung am Donnerstagabend mit. Im Zirkus würden Theater, Musik, Athletik, Medien und Technik verbunden, hieß es in der Begründung. Bei der Aufnahme sollten allerdings die Geschichte des Zirkus hinsichtlich kolonialer Aspekte sowie die Tier-Mensch-Beziehung kritisch reflektiert werden.

Die Aufnahme in das Kulturerbe sei Ausdruck der großen Wertschätzung von Traditionen und Bräuchen, hieß es. Aufgenommen wurden außerdem die klassische deutsche Reitlehre als schonende Ausbildungsmethode von Pferden und Reitern, die Vermittlung des astronomischen Weltbilds in Planetarien und der Belecker Sturmtag; also die Feierlichkeiten in der früheren Stadt Belecke zur Erinnerung an ihre Verteidigung in der sogenannte Soester Fehde von 1448. Heute ist Belecke ein Ortsteil von Warstein im Kreis Soest.

