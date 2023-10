Deutschlands neue Darts-Hoffnung legt bei der EM los. Dem Mann mit dem Spitznamen Pikachu gelingt etwas, was seine Landsmänner Clemens und Schindler jahrelang nicht schafften.

Ricardo Pietreczko hat ein erfolgreiches EM-Debüt hingelegt und überraschend Darts-Titelverteidiger Ross Smith besiegt. Der 29 Jahre alte Nürnberger mit dem Spitznamen Pikachu setzte sich am Freitagabend in Dortmund mit 6:3 gegen den Engländer Smith durch und sicherte sich damit das Achtelfinal-Ticket. In der Runde der letzten 16 geht es für Pietreczko gegen den niederländischen Topfavoriten Michael van Gerwen. "Ich kann es nicht glauben", sagte Pietreczko in einer ersten Reaktion. "Das war die größte Arena, in der ich je gespielt habe."

Der deutsche Debütant ließ sich in der Anfangsphase auch nicht von einer heftigen Auseinandersetzung im Publikum beeinträchtigen. Pietreczko beobachtete, wie es direkt in Bühnennähe zu einer Prügelei zwischen Fans kam. Einer der Anhänger war nicht zu bändigen und konnte selbst von mehreren Security-Mitarbeitern minutenlang nicht aus der Halle gebracht werden.

Vor der Partie des Deutschen, die den Schlusspunkt des Abends vor über 5000 Zuschauer markierte, meisterten mehrere Mitfavoriten ihre Pflichtaufgaben. Van Gerwen musste beim knappen 6:5 über Madars Razma (Lettland) aber kräftig zittern. Razma vergab zwei Matchdarts zur Entscheidung. Englands Luke Humphries, der im Kalenderjahr 2023 das meiste Preisgeld eingespielt hatte, hatte beim 6:1 gegen Brendan Dolan aus Nordirland keinerlei Probleme.

Am Samstag stehen die Achtelfinals auf dem Programm. Vor Pietreczko waren Gabriel Clemens und Martin Schindler am Donnerstagabend ausgeschieden. Sowohl Clemens als auch Schindler haben bei Europameisterschafen noch nie ein Spiel gewonnen.

PDC-Homepage Informationen zur EM EM-Zeitplan Weltrangliste