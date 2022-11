Tausende Menschen haben am Samstag in Köln die systemkritischen Proteste im Iran unterstützt und zugleich Hilfe für die vom Krieg erschütterte Ukraine eingefordert. Unter dem Titel "Marsch für die Freiheit" zog am Mittag eine Demonstration durch die Innenstadt. Auf Schildern waren Sprüche wie "Mullahs raus" und "Victory for Ukraine" (Sieg für die Ukraine) zu lesen, wie ein dpa-Fotograf berichtete.