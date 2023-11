Mehrere Hundert Menschen haben am Freitagabend in Düsseldorf an einer Mahnwache gegen antisemitische Hetze teilgenommen. Aufgerufen dazu hatten unter anderem die Deutsch-Israelische Gesellschaft Düsseldorf, die Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit Düsseldorf und die Evangelische Kirchengemeinde Düsseldorf-Mitte. Zwischenfälle gab es laut Polizei nicht.