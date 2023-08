Zwei Rechtsexperten haben im Innenausschuss des Landtags die neuen Gebühren für Polizeieinsätze in Frage gestellt. "Ich habe ganz erhebliche Bedenken", sagte der Bochumer Rechtsprofessor Jörg Ennuschat am Donnerstag zum neuen Gebührenkatalog. Auch der Fachanwalt Wilhelm Achelpöhler meldete Zweifel an der Rechtmäßigkeit an. Die beiden Juristen waren als Sachverständige vor den Innenausschuss geladen worden.