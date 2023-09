Die Kommunen in NRW befürchten wegen steigender Ausgaben den finanziellen Kollaps. Der nordrhein-westfälische Städte- und Gemeindebund (StGB) fordert daher von Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) eine größere finanzielle Unterstützung. Die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister der 355 Mitgliedskommunen sähen die kommunale Selbstverwaltung angesichts der Defizite in den Haushalten in erheblicher Gefahr, hieß es in einer am Donnerstagmorgen veröffentlichten Mitteilung der Stadt Detmold.