Das schwere Unwetter in Teilen von NRW sorgt auch am Freitag für einzelne Ausfälle und Einschränkungen im Bahnverkehr. Im Fernverkehr betrifft dies die IC-Zugstrecke zwischen Siegen und Letmathe. Diese sei derzeit noch gesperrt, wie die Deutsche Bahn (DB) am Freitag mitteilte. Laut einer Sprecherin sei noch nicht abzusehen, wann die Unwetterschäden behoben sind.