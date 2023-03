Große Ernüchterung bei der als Geheimfavorit in die DEL-Playoffs gestarteten Düsseldorfer EG: Nach dem bitteren 1:2 am Dienstag im vierten Viertelfinale gegen den ERC Ingolstadt schienen einige Akteure bereits mit der Serie abgeschlossen zu haben. Mit 1:3 nach Siegen reist die DEG am Freitag nun wieder nach Ingolstadt, wo das Playoff-Aus droht. In der Best-of-seven-Serie sind vier Siege zum Weiterkommen notwendig.