In Nordrhein-Westfalen wechseln sich in den kommenden Tagen Regen und Sonne ab. Am Donnerstag sind im Tagesverlauf vereinzelt Schauer möglich, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. Im Süden bleibt es dafür meist heiter und trocken. Die Temperaturen steigen auf 21 bis 25 Grad. Die Nacht bleibt bei Tiefstwerten zwischen 13 und 8 Grad überwiegend klar.