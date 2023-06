Nach Starkregen und Gewittern zieht das Tief "Lambert" aus Nordrhein-Westfalen in Richtung Osten ab. Die Unwetterwarnungen liefen am Freitag aus, wie ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Morgen sagte. "Es gibt dann noch ein geringes Schauerrisiko in Ostwestfalen, sonst lockert es immer mehr auf." Im Westen des Landes könne sich auch die Sonne öfter zeigen. Auch der Wind soll nach DWD-Angaben bis zum Nachmittag abschwächen. Es werden Temperaturen bis 23 Grad in der Osthälfte und bis 27 Grad in der Westhälfte erwartet. Am Samstag soll es dann bei bis zu 28 Grad verbreitet sonnig werden.