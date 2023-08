Ein peinliches Aus wie in der ersten Runde des DFB-Pokals im Vorjahr will Bayer Leverkusens Trainer Xabi Alonso unbedingt vermeiden. "Vielleicht kann uns die Situation aus dem Vorjahr helfen. Es war ein Weckruf. Die Spieler wissen, was passieren kann", sagte Bayers Chefcoach vor dem ersten Pflichtspielauftritt am Samstag (15.30 Uhr) beim FC Teutonia Ottensen. Im Vorjahr scheiterten die Leverkusener als einer von drei Fußball-Bundesligisten zum Pokalauftakt beim SV Elversberg (3:4).

Mit seiner neu formierten und verstärkten Mannschaft will Alonso beim Tabellenführer der Regionalliga aus Hamburg am Millerntor gleich Akzente setzen. "Wir müssen vom ersten Tag an zeigen, dass wir mehr wollen. Wir wollen im Pokal so weit wie möglich kommen", forderte der 41-Jährige, der seinen Vertrag bei den Rheinländern vergangene Woche bis zum 30. Juni 2026 verlängert hat. Der Spanier unterstrich vor dem Start in die neue Saison, wie wichtig ihm diese Entscheidung sei. "Ich bin hier glücklich und zufrieden mit den Dingen. Ich bin hier am richtigen Platz mich zu entwickeln", sagte Alonso.

