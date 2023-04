Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund muss im heutigen DFB-Pokal-Viertelfinale bei RB Leipzig einem Medienbericht zufolge auf Mittelstürmer Sébastien Haller verzichten. Er sei nicht mit in die sächsische Stadt gereist, berichteten die "Ruhrnachrichten" am Mittwoch. Tags zuvor hatte der BVB noch mitgeteilt, dass hinter Hallers Einsatz ein Fragezeichen stehe. Der 28-Jährige hatte am Samstag bei der 2:4-Niederlage der Dortmunder beim FC Bayern München in der Bundesliga einen Schlag abgekommen und sich das Knie leicht verdreht.