Der FC St. Pauli steht nach einem Sieg gegen Schalke im Achtelfinale des DFB-Pokals. Nach 90 Minuten hatte es keine Entscheidung gegeben. Dann kam Johannes Eggestein.

Der FC St. Pauli hat mit einem Sieg gegen den FC Schalke 04 das Achtelfinale des DFB-Pokals erreicht. Im Duell der beiden Fußball-Zweitligisten zeigten die Hamburger erneut ihre Comeback-Qualitäten und gewannen am Dienstagabend nach vorherigem Rückstand mit 2:1 (1:1, 0:1) nach Verlängerung. Vor 28.589 Zuschauern im Millerntor-Stadion trafen Marcel Hartel (57. Minute/Handelfmeter) und Johannes Eggestein (102.) für St. Pauli. Für Schalke war Marcin Kaminski (16.) erfolgreich.

St. Pauli beherrschte zunächst das Spielgeschehen, ließ Schalke viel laufen. Dementsprechend überraschend kam die Schalker Führung: Einen Freistoß von Tobias Mohr veredelte Kaminski per Kopf. St. Paulis Torwart Sascha Burchert, der wie in der ersten Pokalrunde das Tor hütete, war machtlos.

In der Folge entwickelte sich ein offenes Duell - mit den besseren Tormöglichkeiten für die Hamburger. Der quirlige Elias Saad (28., 37.) und Simon Zoller (41.) scheiterten jedoch bei ihren Versuchen. Auf der Gegenseite zog Mohr (43.) einen Freistoß aus guter Position zu zentral Richtung Tor, so dass Burchert keine Probleme hatte.

Die Hausherren kamen hoch motiviert aus der Halbzeitpause. Der frisch eingewechselte Connor Metcalfe (48.) forderte mit einem strammen Schuss vom Strafraumrand Ralf Fährmann, der den Ball gerade noch über die Latte lenken konnte. Hartel erzielte wenig später per Handelfmeter den verdienten Ausgleich. In der Verlängerung traf dann Eggestein, der in den vorherigen vier Spielen fünf Tore erzielt hatte, per Kopfball nach Freistoß von Hartel zum Sieg.

