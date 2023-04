DFL-Aufsichtsratschef Hans-Joachim Watzke ist ins Exekutivkomitee der Europäischen Fußball-Union eingezogen. Der 63 Jahre alte Multi-Funktionär wurde beim UEFA-Kongress am Mittwoch in Lissabon wie erwartet ohne Gegenkandidaten per Applaus in das Entscheidungsgremium des Kontinentalverbands berufen. Watzke vollendet die letzten zwei Jahre der Amtszeit von Rainer Koch, der sich in Abstimmung mit dem Deutschen Fußball-Bund von dem Posten zurückgezogen hatte. Anschließend stand die Wahl von Bernd Neuendorf ins Council des Weltverbands FIFA an, der DFB-Präsident hatte ebenso keinen Gegenkandidaten.