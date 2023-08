Nach den ersten sechs Monaten blickt die DHL Group zuversichtlicher auf das Gesamtjahr. Als Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) erwartet das Management 2023 nun statt 6 mindestens 6,2 Milliarden Euro, teilte der Dax-Konzern am Dienstagmorgen in Bonn mit. Das obere Ende der operativen Gewinnspanne bleibe mit sieben Milliarden Euro unangetastet. Vor allem der Bereich Supply Chain entwickelte sich DHL zufolge in den vergangenen Monaten stark. In dem Geschäft bietet der Konzern seinen Kunden Lieferketten-Logistik an, wie Lagerbetrieb und -haltung oder auch die Abwicklung von Versandretouren.