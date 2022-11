Bei einem Verkehrsunfall in Dortmund ist ein Mensch ums Leben gekommen. In der Nacht zu Dienstag sei die Person mit ihrem Auto in einer Rechtskurve von der Straße abgekommen und gegen einen Baum gefahren, teilte die Feuerwehr mit. Ersthelfer befreiten die Person demnach noch vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte aus ihrem Wagen. Sie wurde vom Rettungsdienst versorgt, starb aber noch an der Unfallstelle an ihren schweren Verletzungen. Weitere Angaben zur Identität des Unfallopfers konnte die Polizei vorerst nicht machen. Das Auto geriet bei dem Unfall in Brand, der von der Feuerwehr gelöscht wurde.