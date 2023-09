Ein 43-Jähriger soll seine Frau getötet und danach versucht haben, seine Tochter umzubringen. Gegen den Mann sei Haftbefehl erlassen worden, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei Dortmund am Dienstag mit. Er stehe im Verdacht, seine 39-jährige Ehefrau am Sonntag in der gemeinsamen Wohung getötet zu haben. Sie ist laut Obduktion durch Messerstiche ums Leben gekommen. Der Mann soll versucht haben, auch seine 20-jährige Tochter mit einem Messer zu töten. Diese konnte leicht verletzt zu einer Nachbarin flüchten.