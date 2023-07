Nach einem Verkehrsunfall mit zwei Autos auf der Bundesstraße 54 in Dortmund ermittelt die Polizei wegen des Verdachts eines illegalen Autorennens. Darauf deuteten die Gesamtumstände des Unfalls in der Nacht zu Montag hin, teilte die Polizei mit. Ersten Erkenntnissen zufolge waren beide Autos in einem abschüssigen Bereich in Höhe der Anschlussstelle Hacheney aneinandergeraten. Einer der beiden Fahrer hatte demnach zuvor die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Beide Autos kollidierten dann mit der Mittelleitplanke und kamen schließlich nach Zusammenstoß mit der rechten Leitplanke zum Stehen.