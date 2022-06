Mit Tempo 113 hat die Dortmunder Polizei einen Autofahrer in einer 30er-Zone geblitzt. Der 27-Jährige war in der Nacht zum Dienstag in der Innenstadt unterwegs und geriet in eine Kontrolle, mit der die Polizei gegen die Raser-Szene vorgehen wollte. Sein Auto und auch sein Führerschein seien noch vor Ort sichergestellt worden, teilte die Polizei mit.