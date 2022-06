Bei einem Brand in einer Erdgeschosswohnung in Dortmund ist ein Mann gestorben. Das Feuer war in der Nacht zu Freitag aus bisher ungeklärter Ursache im Erdgeschoss des Mehrfamilienhauses ausgebrochen, wie die Feuerwehr mitteilte. Die Einsatzkräfte konnten ein Übergreifen der Flammen auf die anderen Stockwerke verhindern. Zwei Bewohner der darüber liegenden Wohnungen brachte die Feuerwehr nach eigenen Angaben mit Hilfe einer Drehleiter in Sicherheit. Sie wurden von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Im Erdgeschoss konnte ein Mann allerdings nur noch tot geborgen werden.