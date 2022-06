Bei einer Großrazzia im Drogenmilieu haben Ermittler in Dortmund und Lünen am Dienstag 21 Wohnungen und Geschäftsräume durchsucht und sieben Haftbefehle vollstreckt. Den Beschuldigten im Alter zwischen 34 und 42 Jahren wird illegaler Handel mit Marihuana und Kokain im Kilogrammbereich mit Schwerpunkt in Dortmund vorgeworfen, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Außerdem sollen sie mehrfach gegen das Waffengesetz verstoßen haben.