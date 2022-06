Der Ostwall in Dortmund ist berüchtigt für illegale Autorennen. Dass dort vor allem abends verstärkt von der Polizei kontrolliert wird, hat eine 23-Jährige und einen ebenso alten Mann mit insgesamt vier Beifahrern am Dienstagabend offenbar nicht von der Verabredung einer unerlaubten Wettfahrt abgehalten. Allerdings schnappten zivile Beamte das Gespräch zwischen den Akteuren an einer roten Ampel auf, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Schon auf dem Weg zur nächsten Ampel beschleunigten die 23-jährige Fahrerin und der 23-jährige Fahrer ihre Autos auf mehr als 80 Kilometer pro Stunde. Erlaubt waren 30 Stundenkilometer.