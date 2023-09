Ein Mann hat in einem Drogeriemarkt in Hagen bei einem Gerangel mit einem Ladendetektiv großen Sachschaden angerichtet. Der 44-Jährige wurde von dem Detektiv am Freitagnachmittag gestellt, nachdem er sich einen Parfümtester eingesteckt hatte und das Geschäft durch einen Nebenausgang verlassen wollte, wie die Polizei mitteilte. Daraufhin kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung, in deren Folge ein Regal, die Diebstahlwarnanlage und Mobiliar zu Bruch gingen. Ferner wurde der Detektiv leicht verletzt. Der Ladendieb konnte bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden, ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen räuberischen Diebstahls.