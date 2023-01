Eine Autofahrerin ist bei Aldenhoven im Kreis Düren frontal gegen einen Baum gefahren und gestorben. Die Frau sei am Samstagvormittag aus zunächst ungeklärten Gründen auf der L136 nach rechts von der Straße abgekommen, erklärte die Polizei am Sonntag. Die 54-Jährige sei an der Unfallstelle gestorben. Die Straße war für drei Stunden in beiden Richtungen komplett gesperrt.