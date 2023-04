In dem ursprünglich zum Abbaggern vorgesehenen und daher weitestgehend verlassenen Dorf Morschenich-Alt am Rand des Braunkohletagebaus Hambach ist in der Nacht zum Montag ein Kirchengebäude abgebrannt. Das Dach sei komplett eingestürzt, auch das Kirchenschiff sei zerstört, sagte ein Feuerwehrsprecher. "Das ist ein Totalverlust". Brandursache und Schadenshöhe waren laut Polizei zunächst unklar.