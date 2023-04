Zwei Menschen sind am Samstagabend bei einem Unfall in der Gemeinde Inden (Kreis Düren) schwer verletzt worden. Ein 19-jähriger Fahranfänger habe auf der K 43 die Kontrolle über seinen Wagen verloren, nachdem er versucht habe, in einer langen Rechtskurve einen 35-jährigen Autofahrer zu überholen, so die Polizei am Sonntagvormittag. Er sei mit einem Leitpfosten kollidiert und habe sich dann mehrmals überschlagen. Der Fahranfänger und seine ebenfalls 19 Jahre alte Beifahrerin seien beide schwer verletzt ins Krankenhaus eingeliefert worden. Der hinter ihm fahrende Mann habe noch abbremsen können und sei deswegen nicht verletzt worden, sagte ein Sprecher der Polizei. Ob der noch unerfahrene Autofahrer einen Fehler gemacht habe oder auch zu schnell gefahren sei, werde gegenwärtig noch ermittelt.