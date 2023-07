Zwei Menschen sind bei einem Unfall auf der L13 in Düren schwer verletzt worden. Zwei Autos waren am Freitagmittag aus bislang ungeklärter Ursache auf der Landstraße frontal ineinandergekracht, wie die Feuerwehr mitteilte. Einer der beiden Verletzten wurden mit dem Hubschrauber in eine Klinik gebracht. Der andere kam per Rettungswagen ins Krankenhaus.