Ein 36 Jahre alter Pedelec-Fahrer ist bei einem Zusammenstoß mit einem Auto in Düren schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, fuhr der Mann am Freitagnachmittag unerwartet vom Radweg auf die Fahrbahn. Dabei sei er mit dem Auto zusammengestoßen. Der 36-Jährige kam in ein Krankenhaus. Der 25 Jahre alte Autofahrer blieb unverletzt.