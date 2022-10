Die Polizei ermittelt wegen möglicher Schüsse auf einen Linienbus in Düren am Sonntagabend. Der Fahrer habe von einem lauten Knall berichtet, eine Seitenscheibe hinter dem 58-Jährigen sei gesprungen, teilte die Polizei am Montag mit. Die Beamten hätten drei kleine Einschusslöcher entdeckt. Projektile seien im Bus aber zunächst nicht gefunden worden, sagte ein Sprecher. Es werde weiter ermittelt. Im Bus saßen neben dem Fahrer noch zwei Passagiere, die unverletzt blieben.