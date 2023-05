Ein Rennradfahrer ist bei einem Zusammenstoß mit einem zehn Jahre alten Radfahrer schwer verletzt worden. Der Junge soll am Freitagabend in Aldenhoven (Kreis Düren) ersten Erkenntnissen zufolge die Vorfahrt des 32-Jährigen missachtet haben, wie die Polizei mitteilte. Er sei demnach von einem Feldweg über einen Radweg gefahren, auf dem der erwachsene Fahrradfahrer unterwegs war. Der 32-Jährige brach sich bei dem Unfall mehrere Knochen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Zehnjährige kam mit leichten Verletzungen davon.