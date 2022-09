Unbekannte haben in Düren einen Essenslieferanten ausgeraubt. Drei junge Männer hätten den 50 Jahre alten Fahrer offenbar gezielt am späten Samstagabend zu einer Adresse nahe eines Waldstücks gelockt und ihn dort überfallen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Sie hielten dem Mann demnach eine Schusswaffe sowie Messer vor und zwangen ihn, seine Geldtasche herauszugeben. Dann flüchteten sie in den Burgauer Wald. Der Lieferant blieb unverletzt.